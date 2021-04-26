ВВС Турции уничтожили террористов на севере Ирака

ВВС Турции нанесли удар по объектам террористов ПКК в районе Авашин-Басьян на севере Ирака в рамках операции Pençe-Yıldırım, обезврежены три боевика. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Местоположения террористов в одной из пещер было выявлено турецким спецназом в ходе прочесывания территории.

Тем самым число террористов, нейтрализованных в ходе операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım, которые продолжаются в районах Метина и Авашин-Басъян, достигло 37.