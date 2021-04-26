В Африке нашли самое древнее жилище предков людей

Группа археологов установила, что пещера Вандерверк в африканской пустыне Калахари является самым древним жилищем первобытных людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews, пишет The Times of Israel.

В процессе датировки пещерных отложений команда ученых из Еврейского университета Иерусалима и Университета Торонто проанализировала осадочный слой толщиной 2,5 метра, в котором были обнаружены каменные орудия, останки животных и пепел костров.

Использование методов палеомагнетизма и датирования захоронений показало, что возраст найденных фрагментов составляет примерно 1,8 миллиона лет.

Выводы ученых подтвердили теорию о том, что люди были активны в пещере намного раньше, чем предполагалось ранее. Полученные данные отодвигают обитаемое доисторическое прошлое Вандерверк почти на миллион лет.

Подчеркивается, что наличие настолько древнего пепла является свидетельством самого раннего преднамеренного использования огня предками современных людей.