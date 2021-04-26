Международные агентства о рейтинге Азербайджана: улучшить качество управления и эффективность реформ наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Азербайджанские СМИ подробно поведали читателям о росте кредитного профиля нашего правительства. С соответствующими расчетами и прогнозами выступило международное рейтинговое агентство Moody's. А сегодня haqqin.az попытается на основании заключений агентства разобраться, можно ли еще повысить рейтинги Азербайджана и как этого добиться.

Начнем с того, что оценка воздействия экологических, социальных и управленческих (ЭСУ) факторов на кредитный портфель в Азербайджане сильно отрицательна (CIS-4), что в первую очередь отражает высокую степень подверженности ее внешним рискам при слабых возможностях влияния на них, а также среднюю степень подверженности социальным рискам. На практике внешние риски формируются вне экономической системы страны, поэтому их способность управлять ими ограничена.

Moody's указало, как повысить рейтинг Азербайджана

Крайне отрицательна подверженность риску окружающей среды (оценка профиля эмитента E-4). Потому что экономика и финансовые средства правительства в долгосрочной перспективе весьма чувствительны к глобальному переходу от углеводородного топлива к альтернативным его видам. В настоящее время углеводородный сектор, в котором превалирует нефть, составляет 90% общего экспорта и 60%-70% консолидированных госдоходов. При этом диверсификация экономики, которую правительство реализует с помощью стратегических дорожных карт, требует времени и человеческого капитала.

Подверженность социальному риску среднеотрицательна (оценка профиля эмитента S-3). Потому что все еще низкий уровень образования и профспособности ограничивает развитие рынка труда, а растущие, по разным отчетам, неравенство и ограничения могут превратить их в горячие точки внутри страны. Вместе с тем использование нефтедоходов для нужд медицины, образования, инфраструктуры и прочих услуг способствует решению социальных проблем.

В крайней степени отрицательно оценивается воздействие управления (оценка профиля эмитента G-4). Отсутствие независимой судебной системы и принципа верховенства закона, проблемы, связанные с контролем за коррупцией, отражают проблемы в сфере управления и прозрачности. Все это ограничивает эффективность институтов, перспективы экономической диверсификации и устойчивость страны к внешним и социальным рискам.

По данным агентства, ВВП на душу населения (паритет покупательной способности, или доход на душу населения) по итогам 2019 года составил 15 076 долларов. Реальный ВВП вырос на 2,5%, а уровень инфляции составил 2,4%. Отношение к ВВП общего баланса правительства (фискального баланса) и отношение счета текущего баланса (внешнего баланса) составили по 9,1%. В то время как отношение госдолга к ВВП выше – 32,9%. Экономическая устойчивость оценена в ba3 при отсутствии случаев дефолта в Азербайджане.

для роста экономики Азербайджана нужно повышение качества управления, эффективности реформ и прозрачности

Все эти вопросы и были обсуждены 1 апреля текущего года рейтинговым комитетом агентства с целью присвоения рейтинга правительству Азербайджана. Обсудив эти вопросы, рейтинговый комитет решил, что экономические основы эмитента, включая экономическую мощь, не претерпели существенных изменений. Однако заметно возросла эффективность структур и управления эмитента, а также существенно возрос финансовый и фискальный потенциал эмитента, включая его долговой профиль. Чувствительность же эмитента к событийным рискам не претерпела существенных изменений.

Улучшение показателей, как видно, налицо. Но этого явно мало. Что же может способствовать дальнейшему росту рейтинга? Moody’s отвечает и на этот вопрос. Повышение рейтинга возможно, если в ходе текущих и будущих реформ возрастет уровень управления, улучшится поддающийся прогнозированию уровень прозрачности политики. В среднесрочной перспективе улучшение перспектив с целью ускорения темпов снижения долга правительства и сокращения условных обязательств кредитования (к примеру, путем применения эффективных реформ фискальных правил и госпредприятий) также может выступить в качестве положительного фактора для кредитования. А диверсификация, заметно снизившая зависимость экономики от углеводородов, тоже будет способствовать росту рейтинга.

В то же время положительный прогноз указывает на отсутствие предпосылок к снижению рейтинга в ближайшее время. Если даже будут наблюдаться признаки сокращения эффективности рамок макроэкономической и финансовой политики, прогноз, с большой вероятностью, изменится на стабильный. В этом случае может повыситься вероятность внешней нестабильности и (или) наблюдаться некоторый рост долговой нагрузки правительства. Ослабление банковского сектора и значительное повышение условных обязательств также могут способствовать снижению рейтинга. Moody's учитывает даже такой фактор, как нагорно-карабахский конфликт, который официальный Баку считает окончательно решенным. По мнению аналитиков агентства, возможная новая эскалация конфликта может в течение долгого времени отрицательно воздействовать на экономическую деятельность и финансовые возможности правительства, что в результате может завершиться значительным снижением кредитного профиля.

Итак, для роста экономики Азербайджана, а соответственно и его рейтинга нужно повышение качества управления, эффективности реформ и прозрачности.