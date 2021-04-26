Международные агентства о рейтинге Азербайджана: улучшить качество управления и эффективность реформ наш комментарий
Азербайджанские СМИ подробно поведали читателям о росте кредитного профиля нашего правительства. С соответствующими расчетами и прогнозами выступило международное рейтинговое агентство Moody's. А сегодня haqqin.az попытается на основании заключений агентства разобраться, можно ли еще повысить рейтинги Азербайджана и как этого добиться.
Начнем с того, что оценка воздействия экологических, социальных и управленческих (ЭСУ) факторов на кредитный портфель в Азербайджане сильно отрицательна (CIS-4), что в первую очередь отражает высокую степень подверженности ее внешним рискам при слабых возможностях влияния на них, а также среднюю степень подверженности социальным рискам. На практике внешние риски формируются вне экономической системы страны, поэтому их способность управлять ими ограничена.
Крайне отрицательна подверженность риску окружающей среды (оценка профиля эмитента E-4). Потому что экономика и финансовые средства правительства в долгосрочной перспективе весьма чувствительны к глобальному переходу от углеводородного топлива к альтернативным его видам. В настоящее время углеводородный сектор, в котором превалирует нефть, составляет 90% общего экспорта и 60%-70% консолидированных госдоходов. При этом диверсификация экономики, которую правительство реализует с помощью стратегических дорожных карт, требует времени и человеческого капитала.
Подверженность социальному риску среднеотрицательна (оценка профиля эмитента S-3). Потому что все еще низкий уровень образования и профспособности ограничивает развитие рынка труда, а растущие, по разным отчетам, неравенство и ограничения могут превратить их в горячие точки внутри страны. Вместе с тем использование нефтедоходов для нужд медицины, образования, инфраструктуры и прочих услуг способствует решению социальных проблем.
В крайней степени отрицательно оценивается воздействие управления (оценка профиля эмитента G-4). Отсутствие независимой судебной системы и принципа верховенства закона, проблемы, связанные с контролем за коррупцией, отражают проблемы в сфере управления и прозрачности. Все это ограничивает эффективность институтов, перспективы экономической диверсификации и устойчивость страны к внешним и социальным рискам.
По данным агентства, ВВП на душу населения (паритет покупательной способности, или доход на душу населения) по итогам 2019 года составил 15 076 долларов. Реальный ВВП вырос на 2,5%, а уровень инфляции составил 2,4%. Отношение к ВВП общего баланса правительства (фискального баланса) и отношение счета текущего баланса (внешнего баланса) составили по 9,1%. В то время как отношение госдолга к ВВП выше – 32,9%. Экономическая устойчивость оценена в ba3 при отсутствии случаев дефолта в Азербайджане.
Все эти вопросы и были обсуждены 1 апреля текущего года рейтинговым комитетом агентства с целью присвоения рейтинга правительству Азербайджана. Обсудив эти вопросы, рейтинговый комитет решил, что экономические основы эмитента, включая экономическую мощь, не претерпели существенных изменений. Однако заметно возросла эффективность структур и управления эмитента, а также существенно возрос финансовый и фискальный потенциал эмитента, включая его долговой профиль. Чувствительность же эмитента к событийным рискам не претерпела существенных изменений.
Улучшение показателей, как видно, налицо. Но этого явно мало. Что же может способствовать дальнейшему росту рейтинга? Moody’s отвечает и на этот вопрос. Повышение рейтинга возможно, если в ходе текущих и будущих реформ возрастет уровень управления, улучшится поддающийся прогнозированию уровень прозрачности политики. В среднесрочной перспективе улучшение перспектив с целью ускорения темпов снижения долга правительства и сокращения условных обязательств кредитования (к примеру, путем применения эффективных реформ фискальных правил и госпредприятий) также может выступить в качестве положительного фактора для кредитования. А диверсификация, заметно снизившая зависимость экономики от углеводородов, тоже будет способствовать росту рейтинга.
В то же время положительный прогноз указывает на отсутствие предпосылок к снижению рейтинга в ближайшее время. Если даже будут наблюдаться признаки сокращения эффективности рамок макроэкономической и финансовой политики, прогноз, с большой вероятностью, изменится на стабильный. В этом случае может повыситься вероятность внешней нестабильности и (или) наблюдаться некоторый рост долговой нагрузки правительства. Ослабление банковского сектора и значительное повышение условных обязательств также могут способствовать снижению рейтинга. Moody's учитывает даже такой фактор, как нагорно-карабахский конфликт, который официальный Баку считает окончательно решенным. По мнению аналитиков агентства, возможная новая эскалация конфликта может в течение долгого времени отрицательно воздействовать на экономическую деятельность и финансовые возможности правительства, что в результате может завершиться значительным снижением кредитного профиля.
Итак, для роста экономики Азербайджана, а соответственно и его рейтинга нужно повышение качества управления, эффективности реформ и прозрачности.