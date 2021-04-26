Интерпол арестовал евродепутата-неонациста из Греции

Незадолго до этого официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге во вторник сообщила, что афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест Лагоса.

Интерпол арестовал в Бельгии евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса, с которого Европарламент накануне снял депутатскую неприкосновенность, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

"Что касается снятия иммунитета с евродепутата, были приняты все необходимые действия. Речь идет о выдаче прокуратурой Афин европейского ордера на арест", - сказала Пелони.

Как сообщило телевидение, после ареста в европейской стране депутат Европарламента будет отправлен в Грецию. Если бы он был арестован в стране за пределами Европейского Союза, то Греции потребовалось бы начать процедуру экстрадиции в соответствии с действующими межгосударственными соглашениями.

Лагос написал в Twitter, что он находится в машине полиции.

"Я нахожусь в бельгийской патрульной машине. Воры, атеисты и противники греков везут меня в тюрьму. Я остаюсь верным Христу и Греции", - написал евродепутат.

В октябре 2020 года суд в Греции приговорил к 13 годам тюрьмы шестерых лидеров ультраправой партии "Золотая заря", один был приговорен к десяти годам за руководство преступной организацией. По 13 лет, в частности, получили лидер партии Никос Михалолиакос, бывшие депутаты парламента Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Артемис Матеопулос, Илиас Панайотарос, Йоргос Герменис и Христос Паппас. Артемис Матеопулос был осужден на 10 лет. Помимо этого Михалолиакос, Касидиарис, Лагос и Панайотарос получили еще по году заключения за незаконное владение оружием, им предстоит также выплатить штраф в одну тысячу евро. Расследование деятельности "Золотой зари" началось в 2013 году после убийства музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс.