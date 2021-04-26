Разведка и МИД протолкнули антикитайский закон. Меркель отступила наше западное обозрение
Торговые войны между мировыми державами то затихают, то вспыхивают с новой силой. После США в борьбу на телекоммуникационном рынке вступила и Германия. В пятницу бундестаг принял закон, который осложнит китайскому концерну Huawei доступ к строительству и развертыванию мобильной телефонной сети поколения 5G на территории Германии. Издание Handelsblatt оценивает это как «поражение Меркель».
Принятый, второй уже по счету, закон об усилении безопасности информационных систем страны предусматривает жесткую проверку критических элементов новой инфраструктуры.
«Новые предписания будут иметь далеко идущие последствия для развития мобильной телефонной связи и для политики Германии по отношению к Китаю», - так оценивает документ экономическое издание.
«Huawei не был исключен из проекта строительства немецкой сети 5G. Но фирме трудно будет выполнить условия, исходя из критериев безопасности, которые поставили правящие фракции», - пишут авторы статьи. Как они считают, противники китайского гиганта Huawei победили практически по всем пунктам, а проект, который федеральное правительство первоначально направило в Бундестаг, в парламенте стал более жестким.
Вопрос доступа к развитию немецкой сети 5G, прежде всего китайского Huawei, дискутировался уже давно. Критики, в том числе правительство США, говорят о рисках, связанных с участием китайских государственных концернов в строительстве инфраструктуры 5G.
С другой стороны, немецкие концерны, такие как Deustche Telekom, Vodafone и Telefonica, ценят китайские технологии, которые в отрасли признаны удачными и недорогими.
Согласно новому закону, Министерство внутренних дел Германии может запретить использование «критичных компонентов», если их применение может угрожать порядку и общественной безопасности.
«Однозначные доводы, которые редко доступны в разведывательной деятельности, здесь не требуются, чтобы сделать невозможным использование некоторых компонентов», - пишет Handelsblatt.
На практике телекоммуникационные фирмы должны уведомить МВД, если будут впервые инсталлировать этот компонент от производителя. В свою очередь, ведомство имеет от двух до четырех месяцев, чтобы принять решение о возможном запрете таких компонентов для использования. Критерии нового закона охватывают, среди прочего, контролируется ли поставщик технологий правительством другого государства, или же связан с действиями, которые вредят Германии или ее союзникам по Евросоюзу и НАТО.
Handelsblatt сообщает, что за ужесточением доступа китайским концернам стояла немецкая разведка BND и МИД Германии. Против этого были канцлер Ангела Меркель и министр экономики Петер Альтмайер (оба из партии христианских демократов), которые опасались за взаимоотношения с Китаем и того, что Пекин примет ответные меры.
«Принятые суровые пункты закона для Меркель - серьезное поражение, тем более что на ближайшей неделе ожидаются правительственные консультации с Китаем. Теперь им угрожает быть затененными дебатами, касающимися Huawei». Так оценивает экономическое издание ситуацию с огромным лакомым куском в сфере телекоммуникаций Германии, за который борется китайский гигант, находящийся под бдительным взором Пекина.
В то же время новый закон критикуют представители немецкого бизнеса, которые до самого конца пытались лоббировать (правда, безуспешно) смягчение пунктов документа.
По данным объединения Bitkom, в которое входят и три упоминавшихся оператора, новый закон - это «соединение технической сертификации с политической и регуляционной свободой».
Handelsblatt считает, что эти фирмы ждут дополнительные расходы в размере нескольких миллиардов евро. Удар по ним нанесен болезненный. Но, как говорится, dura lex, sed lex – закон суров, но таков закон. И теперь мяч на стороне Пекина.