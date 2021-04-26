Принятый, второй уже по счету, закон об усилении безопасности информационных систем страны предусматривает жесткую проверку критических элементов новой инфраструктуры.

Торговые войны между мировыми державами то затихают, то вспыхивают с новой силой. После США в борьбу на телекоммуникационном рынке вступила и Германия. В пятницу бундестаг принял закон, который осложнит китайскому концерну Huawei доступ к строительству и развертыванию мобильной телефонной сети поколения 5G на территории Германии. Издание Handelsblatt оценивает это как «поражение Меркель».

«Новые предписания будут иметь далеко идущие последствия для развития мобильной телефонной связи и для политики Германии по отношению к Китаю», - так оценивает документ экономическое издание.

«Huawei не был исключен из проекта строительства немецкой сети 5G. Но фирме трудно будет выполнить условия, исходя из критериев безопасности, которые поставили правящие фракции», - пишут авторы статьи. Как они считают, противники китайского гиганта Huawei победили практически по всем пунктам, а проект, который федеральное правительство первоначально направило в Бундестаг, в парламенте стал более жестким.

Вопрос доступа к развитию немецкой сети 5G, прежде всего китайского Huawei, дискутировался уже давно. Критики, в том числе правительство США, говорят о рисках, связанных с участием китайских государственных концернов в строительстве инфраструктуры 5G.

С другой стороны, немецкие концерны, такие как Deustche Telekom, Vodafone и Telefonica, ценят китайские технологии, которые в отрасли признаны удачными и недорогими.

Согласно новому закону, Министерство внутренних дел Германии может запретить использование «критичных компонентов», если их применение может угрожать порядку и общественной безопасности.

«Однозначные доводы, которые редко доступны в разведывательной деятельности, здесь не требуются, чтобы сделать невозможным использование некоторых компонентов», - пишет Handelsblatt.

На практике телекоммуникационные фирмы должны уведомить МВД, если будут впервые инсталлировать этот компонент от производителя. В свою очередь, ведомство имеет от двух до четырех месяцев, чтобы принять решение о возможном запрете таких компонентов для использования. Критерии нового закона охватывают, среди прочего, контролируется ли поставщик технологий правительством другого государства, или же связан с действиями, которые вредят Германии или ее союзникам по Евросоюзу и НАТО.