Отдел экономики 16:32

В последнее время СМИ страны отмечают успехи, достигнутые в социальной сфере. И они действительно видны невооруженным глазом. А чтобы не быть голословными, приведем представленную Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана информацию о своей деятельности за последние три года. Здесь отметили заметный рост в сфере социальных выплат за последние три года. И подчеркнули, что только в течение 2019 года министерством были представлены два социальных пакета, которые с уверенностью можно назвать революционными шагами в обеспечении благосостояния граждан. Вряд ли в мировой практике можно найти такой аналог, когда минимальная зарплата возросла сразу почти в два раза – со 130 манатов до 250 манатов. Тогда же зарплата в госсекторе возросла на 20%-100%, а минимальная пенсия была повышена на 72,4%.

Более того, повышение зарплаты обеспечило рост на 31% пенсий, установленных со специальными условиями. В среднем на 100% повышены социальные пособия и стипендии, установлены новые виды стипендий. По индексу покупательной способности (PPP) Азербайджан поднялся на первое место среди стран СНГ и Грузии, а по индексу покупательной способности минимальной зарплаты – на второе место, это лидерство сохраняется по сей день. В результате предпринятых за три года мер Азербайджан добился значительного продвижения к соответствию показателя страны по отношению чистой минимальной зарплаты к чистой среднемесячной зарплате нормам Европейской социальной хартии. В частности, этот показатель возрос с 26,5% в 2018 году и 33,3% в 2019 году до 38% в 2020 году.

В результате проведенных реформ среднемесячная сумма пенсий по сравнению с 2018 годом возросла на 60% и составила 332 маната, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту достигла 362,3 маната.

Среднемесячная сумма пособий за последние три года также возросла на 95%. И вся эта положительная динамика обусловила также рост объема направленных на эти выплаты средств. В 2018-2020 годах выделенные на пенсии годовые средства возросли на 36% и составили 4 млрд 477 млн манатов. Средства, выделенные на пособия, возросли на 120% - до 613 млн манатов, а объем средств на стипендии и вовсе вырос в 3,5 раза – до 326 млн манатов.

Важное место в деятельности министерства занимает и вопрос обеспечения жильем.