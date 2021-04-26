Азербайджан – первый по покупательной способности в СНГ Минтруда обнародовало отчет
В последнее время СМИ страны отмечают успехи, достигнутые в социальной сфере. И они действительно видны невооруженным глазом. А чтобы не быть голословными, приведем представленную Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана информацию о своей деятельности за последние три года.
Здесь отметили заметный рост в сфере социальных выплат за последние три года. И подчеркнули, что только в течение 2019 года министерством были представлены два социальных пакета, которые с уверенностью можно назвать революционными шагами в обеспечении благосостояния граждан. Вряд ли в мировой практике можно найти такой аналог, когда минимальная зарплата возросла сразу почти в два раза – со 130 манатов до 250 манатов. Тогда же зарплата в госсекторе возросла на 20%-100%, а минимальная пенсия была повышена на 72,4%.
Более того, повышение зарплаты обеспечило рост на 31% пенсий, установленных со специальными условиями. В среднем на 100% повышены социальные пособия и стипендии, установлены новые виды стипендий. По индексу покупательной способности (PPP) Азербайджан поднялся на первое место среди стран СНГ и Грузии, а по индексу покупательной способности минимальной зарплаты – на второе место, это лидерство сохраняется по сей день.
В результате предпринятых за три года мер Азербайджан добился значительного продвижения к соответствию показателя страны по отношению чистой минимальной зарплаты к чистой среднемесячной зарплате нормам Европейской социальной хартии. В частности, этот показатель возрос с 26,5% в 2018 году и 33,3% в 2019 году до 38% в 2020 году.
В результате проведенных реформ среднемесячная сумма пенсий по сравнению с 2018 годом возросла на 60% и составила 332 маната, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту достигла 362,3 маната.
Среднемесячная сумма пособий за последние три года также возросла на 95%. И вся эта положительная динамика обусловила также рост объема направленных на эти выплаты средств. В 2018-2020 годах выделенные на пенсии годовые средства возросли на 36% и составили 4 млрд 477 млн манатов. Средства, выделенные на пособия, возросли на 120% - до 613 млн манатов, а объем средств на стипендии и вовсе вырос в 3,5 раза – до 326 млн манатов.
Важное место в деятельности министерства занимает и вопрос обеспечения жильем.
Благодаря особой заботе президента Ильхама Алиева вовсю развернута программа обеспечения семей шехидов и инвалидов войны квартирами и индивидуальными домами. Если в 2018 году было выделено всего 626 квартир и индивидуальных домов, то в 2019 году их количество возросло более чем на 50% и составило 934, а в 2020 году рост составил почти 70% - до 1 572.
Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года указанным категориям поэтапно будет выделено еще 11 тысяч квартир и индивидуальных домов. Причем до 3 тысяч квартир и индивидуальных домов будет выделено уже в этом году, что расширит по сравнению с 2018 годом программу обеспечения жильем примерно в пять раз. Кстати, до 15 апреля текущего года уже выделено более 260 квартир. А в целом до настоящего времени выделено около 9 500 квартир и индивидуальных домов.
Успешно продолжает министерство и меры по обеспечению инвалидов войны автомобилями. В 2018 году автомобили получили 265 лиц, в 2019 году - 600, в 2020 году получили машины более 7 200 инвалидов войны.
Важной сферой деятельности министерства являются и трудовые отношения. За последние три года наблюдается рост количества трудовых договоров на 30%, или примерно на 400 тыс. Идут работы и по дальнейшему расширению программ активной занятости. В 2020 году в рамках программы самозанятости в разных сферах экономики были созданы небольшие хозяйства, бизнес-участки для 12,6 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом, когда в стране началась программа самозанятости, эта программа расширилась более чем в 10 раз. А сегодня ведутся работы по привлечению к программе самозанятости уже 16 тыс. лиц.
Вот неполный перечень работ, проведенных Минтруда за последние три года. Срок вроде и небольшой, но сделано многое. Согласитесь, когда показатели в течение трех лет растут в разы, а в худшем случае на десятки процентов, то тут комментарии излишни. Поэтому и мы ограничимся лишь их перечислением.