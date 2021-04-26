В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 806 человек). В то же время 2 383 пациента (1 224 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 27 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 315 119 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 282 786 человек благополучно прошли лечение, 4 429 пациентов клиник скончались.

Лечение 27 904 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 3 206 917 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 649 - за минувшие сутки.