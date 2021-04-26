Джейхун Наджафов, собкор 16:54

Азербайджанский сегмент социальных сетей взбудоражили кадры видеонаблюдения в бакинской школе №26, где две медсестры объединенной больницы №14 инсценируют инъекцию вакцины молодому человеку. Медсестра приложила шприц с вакциной к руке парня так, чтобы это отразили видеокамеры, а потом сразу отвела руку, не сделав инъекцию прививки. Она старалась, чтобы второе движение не было зафиксировано, но не получилось. Довольный постановкой гражданин быстренько спустил рукав и поблагодарил за хорошую работу служителей медицины. Правоохранительные органы нашли фальсификаторов вакцинации. Хазарский районный суд приговорил владельца липовой справки Самира Гезалова к 30 суткам административного ареста, а нарушивших закон и медицинскую этику медсестр - к общественным работам и штрафу.

Инцидент порождает немало вопросов. А сколько вообще таких имитаций среди зарегистрированных 1 млн 400 тысяч вакцинированных в стране? Внесены ли фиктивные вакцинации в общую базу прививок или просто выданы справки без соответствующей регистрации? Сколько, предположительно, людей с фиктивными справками попали в стационары с диагнозом коронавирусная пневмония? И самый главный вопрос - почему человек предпочитает заплатить за липовую справку, которая, по слухам, обходится недешево – от 100 до 300 манатов, но не вакцинироваться, чтобы знать, что он защищен от инфекции, погубившей уже более трех миллионов человек в мире? Увы, ни на один из этих вопросов ответить практически невозможно. Известно, что вакцинация в Азербайджане - дело добровольное. Для выезда за границу документ о вакцинации не требуется, достаточно результата теста на ковид. Нет и профессий, представителям которых без вакцинации не разрешается работать. Правда, ходят слухи, что руководство некоторых школ и клиник требует, чтобы все учителя и, соответственно, медработники привились. Возможно, где-то такой принудительный подход к добровольной вакцинации и существует. И случаи, когда людей ставят перед выбором - работа или вакцина, надо выявлять и пресекать. Любое принуждение в таком деле создаст криминал. В то же время здравый смысл требует, чтобы учителя и врачи вакцинировались, потому что их профессии подразумевают ежедневные контакты со многими людьми, и для них опасность заразиться или заразить во много раз выше, чем для других. Значит хотя бы инстинкт самосохранения должен повести таких людей вакцинироваться.

Так почему же некоторые платят за фиктивные справки? Логического объяснения этому новому явлению нашей действительности нет. Ясно одно, пока инъекции вакцины делают люди, существует вероятность, что кому-то за вознаграждение выдадут справку, а вакцину не сделают. Автоматизировать этот процесс, создать неподкупных роботов, которые станут вкалывать спасительный препарат, невозможно. Так же, как невозможно проверить, сколько людей с фиктивными справками в статистике привитых. В недоумении по поводу фактов выдачи фиктивных справок и главный инфекционист страны Тайяр Эйвазов. В беседе с haqqin.az врач попытался все-таки определить мотивы покупающих такие «документы».