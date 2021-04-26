Сербский министр на переговорах с Сахилем Бабаевым

Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией - министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева и министра иностранных дел Сербии Никола Селаковича, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

«Связи между Азербайджаном и Сербией на уровне стратегического партнерства с каждым годом расширяются. Как позитивный показатель в этой сфере, в прошлом году был зафиксирован рост товарооборота между двумя странами на 6,3%», - заявил С.Бабаев.

Министр отметил, что азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел.

Отметив развитие связей с Сербией, министр подчеркнул важность декларации о стратегическом партнерстве, подписанной еще в 2013 году между Азербайджаном и Сербией, и совместного плана действий по стратегическому партнерству, подписанного в 2018 году. Отметив деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией за прошедший период, С.Бабаев подчеркнул успешную деятельность сербских компаний в нашей стране. Он отметил, что развитие связей между деловыми кругами Азербайджана и Сербии, двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса также имеет особое значение.

Никола Селакович отметил, что Сербия придает особое значение расширению связей с Азербайджаном. Он выразил уверенность в том, что Сербия всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана, что связи, основанные на стратегическом партнерстве, будут развиваться и в будущем.

На встрече были обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также деятельность межправительственной комиссии.