Известный исполнитель мугама скончался от коронавируса

На 62-м году жизни от коронавируса скончался исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Азербайджана Сардар Авезоглу, сообщил Trend ханенде, народный артист Мансум Ибрагимов.

"Сардар Авезоглу знал все тонкости мугамного искусства, был очень хорошим исполнителем, пользовался уважением среди коллег и музыкантов. Особенно его любили в регионах страны, где он часто выступал", - отметил Мансум Ибрагимов.

Он вновь призвал граждан беречь себя и близких от пандемии.

Сардар Авезоглу похоронен в родной Барде.