Отдел политики 18:08

Основной посыл выступления президента США Джо Байдена по событиям 1915 года в Османской империи, где он употребил термин «геноцид», направлен не на Турцию или Азербайджан, а на Россию и Армению, уверен известный турецкий политолог, руководитель Центра стратегических исследований Кавказа, профессор Хасан Огтай. Именно Армения стала целью Байдена в геополитической борьбе с Россией, заявил политолог в интервью haqqin.az.

«После разгрома в 44-дневной войне с Азербайджаном, в Армении еще более усилились антироссийские настроения, и понятно, что пророссийская армянская оппозиция будет оказывать давление на власть в Ереване, - считает Хасан Огтай. - Военные и оппозиция уже многие месяцы добиваются отставки и полного ухода премьера Пашиняна с политической арены Армении. А Байден манипулирует предстоящими выборами в Армении, с тем чтобы победа Пашиняна была не вопросом шанса, а практически обеспечена. Поэтому Байден и оказал Пашиняну поддержку в виде признания «геноцида». Армянская общественность понимает, что этот шаг Байдена адресован не Турции, а является политической подпоркой Пашиняну и прозападным силам в Армении. А в более широком плане - усилением антироссийского фактора в Армении». И Пашинян, по мнению турецкого аналитика, будет активно пользоваться этой «исторической поддержкой со стороны США» в период избирательной компании предстоящих в июне парламентских выборов. При чем все это происходит на фоне разочарования армянской общественности эффективностью российского оружия и армянской армии, созданной по российскому образцу. Страсти накалены и потерей в карабахской войне семи тысяч военных. В случае победы Пашиняна на выборах, по мнению Хасана Огтая, в регионе Южного Кавказа произойдут глубокие геополитические перемены. Изрядно, само собой, очистив правительственные структуры, включая силовые ведомства, от пророссийских сил, с новым мандатом от избирателей Пашинян начнет разворот страны от России в сторону Запада. Армения войдет в категорию постсоветских стран с прозападной ориентацией, как Грузия, Украина или страны Балтии. До сих пор от такого разворота Ереван удерживала оккупация Нагорного Карабаха, но после войны ситуация изменилась. Нагорный Карабах уже не контролируется Арменией. У Пашиняна развязаны руки и есть косвенно озвученная поддержка Байдена.

«Понятно, что РФ будет противодействовать этому плану американского президента. Сейчас у Байдена есть четкая цель - Россия без Путина, и вопрос геноцида вовсю используется в этой геостратегической политике. И не следует преувеличивать возможности армянской диаспоры США. На президента Барака Обаму в год столетия так называемого армянского геноцида в 2015 году оказывалось гораздо большее давление со стороны диаспоры, но слово «геноцид» в речах Обамы так и не прозвучало», - напоминает политолог. Обратите внимание, говорит он, что в состоявшемся за два дня до поминального выступления Байдена телефонном разговоре американского президента с Эрдоганом вопрос упоминания термина «геноцид» вскользь затягивался, хотя основной темой была политика Турции в отношении проливов. США ожидают большую поддержку со стороны Турции на Ближнем Востоке и в Малой Азии. В Вашингтоне считают, что Анкара, ссылаясь на конвенцию Монтрё по проливам, ограничивает возможности прохода американских авианосцев через Босфор в Черное море, усиливая тем самым позиции Москвы в этом регионе. Известно, что Россия выступает против присутствия кораблей НАТО в Черном море, но в то же время перебрасывает туда свою Каспийскую флотилию. «В Армении отлично знают, что Турция никогда не изменит свою позицию по вопросу надуманного «геноцида армян». Но несмотря на то, что турецкие власти вполне справедливо резко отреагировали на выступление Байдена, в Анкаре понимают, что за этим кроется борьба США с Россией. Осознают это и в Ереване. Даже армянские СМИ сегодня пишут, что с признанием в 1982 году«геноцида» Рейганом для Армении ровным счетом ничего не изменилось. Так и сейчас ничего не изменится. И Армения по-прежнему останется изгоем, один на один с региональными проблемами», - не сомневается эксперт.