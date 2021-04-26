Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства. Об этом сообщается на сайте пресс-службы лидера страны.

«Это может быть расширение Нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками», — заявил Зеленский во время выступления в Херсонской области.

Он также напомнил о необходимости модернизации Минского переговорного процесса. По словам президента Украины, отказываться от него не стоит.