Глава Чада рассказал о действиях после смерти президента

Глава Переходного военного совета Чада Махамат Деби заявил, что страна нуждается в защите от военной агрессии.

Президент Чада Идрис Деби умер в больнице от ранений на передовой при столкновении с боевиками. Переходный военный совет возглавил его сын Махамат.

"В этом, мои дорогие соотечественники, заключается суть и даже основные принципы существования нации, потому что война еще не окончена и угроза нападения других вооруженных формирований из-за границы сохраняется", – заявил Деби, его слова приводит РИА Новости.

В качестве главной цели Совета он назвал обеспечение "преемственности" государства, а также защиту Чада от насилия и анархии.