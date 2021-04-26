В Азербайджане разработают новое правило по автомобильным пленкам
В Азербайджане будет разработано новое правило по нанесению пленки на стекла автомобилей. Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Министерство внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Министерством экономики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе реализации, должны представить проект правила в Кабинет министров в двухмесячный срок.