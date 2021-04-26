Что есть большая стройка для Азербайджана? статья концептуальная
В апреле 2020 года, то есть заблаговременно до карабахских событий, указом президента Ильхама Алиева была создана "Азербайджанская строительная корпорация". В период начала пандемии целью новой структуры объявили - мультифункциональное проектирование, поиск инвесторов и реализацию стратегических проектов в сфере строительства. В новых реалиях строительная госкорпорация может стать флагманской структурой в подъёме возвращённых территорий и развитии всего сектора строительства.
Снижение оттока капитала и небольшой, но все же ощутимый рост внешних и обратных инвестиций, всё это создаёт хорошую стартовую среду в реконструкции возвращённых территорий. Характер капиталовложений и денежных потоков в азербайджанской экономике указывает на необходимость более решительных шагов в консолидации стройсектора.
Внешние условия для этого вполне благоприятны.
Первый фактор: Снижение оттока азербайджанских инвестиций за рубеж - по итогам 2020 года спад на 52,2% ($1,243 млрд). Во многом ключевую роль в этом падении сыграла пандемия - часть зарубежных контрактов госхолдингов оказалась заморожена, азербайджанцы практически не выезжали на курорты, радикально меньше покупали недвижимость в Турции и Грузии, Черногории.
Второй фактор: Возврат ранее выведенных средств обратно в азербайджанскую юрисдикцию и некоторый возрастающий интерес зарубежных инвесторов к несырьевой промышленности и электроэнергетике. По данным ЦБ Азербайджана, в 2020 году больше всего прямые инвестиции в экономику Азербайджана осуществили компании из Великобритании - $1 млрд 680,899 млн (рост на 41,6%). Второе место заняла Турция - $577,993 (рост на 1,2%). На третьем месте США - $475,245 млн (рост на 25,1%).
Третий фактор: Даёт плоды интенсивная дипломатия Ильхама Алиева в адрес руководителей мировых инфраструктурных банков. За последние два года Азербайджан подписал несколько кредитных соглашений: в 2019 году - три документа на общую сумму $430 млн, в 2020 году - два кредитных соглашения на сумму $150 млн (от Всемирного Банка).
Плюс к этому гранты и техническая помощь на $36,8 млн и $37,2 млн соответственно, по 2019 и 2020 годам.
Четвертый фактор: Здесь не столь однозначно можно проявить оптимизм, но падение капвложений в строительство продолжительный период говорит не столько о кризисе, сколь о существенном недофинансировании этой сферы. Госкорпорация может решить эту задачу на уровни отрасли в целом, включая не только выполнение работ по целевым контрактам, но в плане производства строительных материалов, что по сути станет дополнительным фактором в импортозамещении.
Текущий 2021 станет годом реального перелома графика спада на длительный подъем. Известно, что по итогам 2020 года спад вложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%. Тенденция сохраняется и в этом году, хотя начавшееся финансирование проектов реконструкции и освоения возвращенных территорий должны к лету начать фиксировать прирост инвестиций. За период январь-февраль капвложения в ненефтяной сектор снизились на 49%, в сравнении с прошлогодним периодом (до пандемии). Но при этом из общего объема инвестиций за отчетный период (1 млрд 143,1 млн манатов) или 85,4% были направлены как раз на строительно-монтажные работы.
Несмотря на снижение инвестиций в автодорожный сектор - минус 6,7%, Госагентство дорожного строительства в прошлом году отремонтировало и построило 2,7 тысячи километров дорожной инфраструктуры, а также 90 новых мостов. Насколько можно судить, речь идёт и о тех объектах, которые успели начать на освобождённых территориях.
Как пояснил президент Алиев начаты работы по магистралям Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Барда-Агдам, Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбяджар, параллельно создается железнодорожная инфраструктура Барда-Агдам и Горадиз-Зангилан-Агбенд.
Предположения взрывного роста строительства подтверждаются и анализом британской консалтинговой компании Global Data (https://www.globaldata.com/azerbaijans-construction-industry-rebound-2021-9-1-growth-says-globaldata/).
Согласно их прогнозу, сектор может вырасти до 9% в текущем году, а в 2022-2025 годах на 4,4% ежегодно за счет восстановительных и реконструкционных работ, проводимых в регионе (учитывая объем заявленных средств - $1,3 млрд в год, и ростом доли инвестиций в ВВП с 2,6% до 4%).
Собственно, иллюстрацией к этому стал ввод в эксплуатацию станкосборочного предприятия по комплексному производству оборудования для выпуска строительных материалов в Гаджикабульском промышленном квартале (предприятие "Elberg" в структуре компании "Matanat-A").
Учитывая, что масштабы работ потребуют существенные объемы стройматериалов - от гипса, извести, кирпича, до запорной арматуры, фитингов, труб различного диаметра, строительного текстиля и прочих компонентов - различных предприятий в этой сфере в предстоящие годы в Азербайджане будет множество.
Причем, если рассуждать более масштабно, сверх тех начальных работ, которые необходимы на территориях опережающего развития, именно так будет решаться главная задача строительной промышленности Азербайджана на долгосрочный период - снизить зависимости от импорта, вклиниться в более масштабные цепочки международной торговли материалами, бороться за зарубежные подряды.