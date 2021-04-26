Александр Караваев, автор haqqin.az 20:58

В апреле 2020 года, то есть заблаговременно до карабахских событий, указом президента Ильхама Алиева была создана "Азербайджанская строительная корпорация". В период начала пандемии целью новой структуры объявили - мультифункциональное проектирование, поиск инвесторов и реализацию стратегических проектов в сфере строительства. В новых реалиях строительная госкорпорация может стать флагманской структурой в подъёме возвращённых территорий и развитии всего сектора строительства. Снижение оттока капитала и небольшой, но все же ощутимый рост внешних и обратных инвестиций, всё это создаёт хорошую стартовую среду в реконструкции возвращённых территорий. Характер капиталовложений и денежных потоков в азербайджанской экономике указывает на необходимость более решительных шагов в консолидации стройсектора.

Внешние условия для этого вполне благоприятны. Первый фактор: Снижение оттока азербайджанских инвестиций за рубеж - по итогам 2020 года спад на 52,2% ($1,243 млрд). Во многом ключевую роль в этом падении сыграла пандемия - часть зарубежных контрактов госхолдингов оказалась заморожена, азербайджанцы практически не выезжали на курорты, радикально меньше покупали недвижимость в Турции и Грузии, Черногории. Второй фактор: Возврат ранее выведенных средств обратно в азербайджанскую юрисдикцию и некоторый возрастающий интерес зарубежных инвесторов к несырьевой промышленности и электроэнергетике. По данным ЦБ Азербайджана, в 2020 году больше всего прямые инвестиции в экономику Азербайджана осуществили компании из Великобритании - $1 млрд 680,899 млн (рост на 41,6%). Второе место заняла Турция - $577,993 (рост на 1,2%). На третьем месте США - $475,245 млн (рост на 25,1%). Третий фактор: Даёт плоды интенсивная дипломатия Ильхама Алиева в адрес руководителей мировых инфраструктурных банков. За последние два года Азербайджан подписал несколько кредитных соглашений: в 2019 году - три документа на общую сумму $430 млн, в 2020 году - два кредитных соглашения на сумму $150 млн (от Всемирного Банка). Плюс к этому гранты и техническая помощь на $36,8 млн и $37,2 млн соответственно, по 2019 и 2020 годам.

Четвертый фактор: Здесь не столь однозначно можно проявить оптимизм, но падение капвложений в строительство продолжительный период говорит не столько о кризисе, сколь о существенном недофинансировании этой сферы. Госкорпорация может решить эту задачу на уровни отрасли в целом, включая не только выполнение работ по целевым контрактам, но в плане производства строительных материалов, что по сути станет дополнительным фактором в импортозамещении. Текущий 2021 станет годом реального перелома графика спада на длительный подъем. Известно, что по итогам 2020 года спад вложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%. Тенденция сохраняется и в этом году, хотя начавшееся финансирование проектов реконструкции и освоения возвращенных территорий должны к лету начать фиксировать прирост инвестиций. За период январь-февраль капвложения в ненефтяной сектор снизились на 49%, в сравнении с прошлогодним периодом (до пандемии). Но при этом из общего объема инвестиций за отчетный период (1 млрд 143,1 млн манатов) или 85,4% были направлены как раз на строительно-монтажные работы. Несмотря на снижение инвестиций в автодорожный сектор - минус 6,7%, Госагентство дорожного строительства в прошлом году отремонтировало и построило 2,7 тысячи километров дорожной инфраструктуры, а также 90 новых мостов. Насколько можно судить, речь идёт и о тех объектах, которые успели начать на освобождённых территориях.