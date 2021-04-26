ООН: Более 3,5 млрд людей в мире не имеют доступа к интернету

Около 3,7 млрд человек в мире не имеют возможности подключаться к интернету, что провоцирует новую форму неравенства. Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

"Фактом остается то, что около 3,7 млрд людей остаются оторваны от цифровых технологий, без возможности работать, учиться и совершать покупки в интернете", - отметил он.

Он призвал устранить растущее "цифровое разделение, которое грозит перерасти в новую форму неравенства".