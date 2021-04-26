ПАСЕ на три месяца лишила депутата украинского парламента права голоса

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца лишила его права голоса по инициативе главы российской делегации Петра Толстого.

На прошлой неделе во время выступления представитель Киева достал государственный флаг в знак возмущения тем, что в докладе ПАСЕ не было упоминания территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов. Его прервал председатель ассамблеи Хендрик Дамс, указав на нарушение правил. После словесной перепалки микрофон Гончаренко отключили.

Впоследствии Толстой получил от лидера консерваторов в ПАСЕ Йена Лиддел-Грейнджера письмо с извинениями за поведение Гончаренко.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", — написал депутат в своем Telegram-канале.