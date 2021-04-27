В Мексике и Польше продавали поддельные вакцины против коронавируса

Американский производитель вакцины от коронавируса Pfizer подтвердил как минимум два случая поддельных версии своей вакцины в Мексике и Польше.

По данным The Wall Street Journal, в Мексике дозы с поддельными этикетками были идентифицированы только после того, как они были введены 80 пациентам.

Флаконы привлекли внимание, потому что они хранились в холодильниках необычно яркого цвета и имели другие серийные номера, чем те, которые официально продаются государству, а также другой срок годности. Проверки компании Pfizer подтвердили, что это вещество является контрафактным.

Афера не стала неожиданностью для главы отдела глобальной безопасности Pfizer Льва Кубяка. «У нас очень ограниченное предложение, и оно будет увеличиваться по мере того, как мы будем наращивать объем вакцин, и другие компании войдут в рынок вакцин. Тем временем у преступников есть прекрасная возможность», - сказал он.