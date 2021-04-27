New In Chess Classic: Раджабов играет на равных с Карлсеном, Мамедъяров обыгрывает Фирузджу

Сегодня на шахматном онлайн-турнире из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, играется первый день плей-офф.

Теймур Раджабов, занявший в квалификации 8-е место, соперничает в четвертьфинале с победителем предварительного этапа Магнусом Карлсеном. Идет первый четвертьфинальный матч. Пока счет – 1,5:1,5. Все три партии завершились вничью, а в четвертой Теймур будет играть белыми.

Шахрияр Мамедъяров в квалификационной стадии занял 3-е место и играет с занявшим 6-е место иранцем Алирезой Фирузджей. После трех партий со счетом 2:1 ведет Шахрияр. Он выиграл первую партию, а две последующие завершились вничью. В четвертой сегодняшней партии наш шахматист будет играть черными.

Победитель матча Карлсен – Раджабов в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре с участием американца Уэсли Со и переехавшего недавно в США армянина Левона Ароняна.

Шахрияр Мамедъяров, если пройдет Фирузджу, встретится с победителем матча Хикару Накамура (США) – Ле Куанг Льем (Вьетнам).

Раунды плей-офф состоят из двух матчей в быстрые шахматы с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Каждый матч может состоять максимум из четырех партий. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно выиграть один матч и не проиграть в другом. Если же оба матча завершатся вничью, либо соперники обменяются победами, то играются две партии с контролем 5+3. Если ничейный счет все еще сохраняется, то победитель определится в «Армагеддоне», где у белых будет 5 минут на партию без добавления, а у черных 4 минуты. Ничья означает победу черных.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, выступали 16 шахматистов. На предварительной стадии они играли друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получила право выступить в плей-офф.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов. Победитель получит 30 тысяч.

После четырех турниров в общем зачете Теймур Раджабов занимает 3-е место. У него 108 очков. Выше расположены Уэсли Со и Магнус Карлсен. Шахрияр Мамедъяров сыграл лишь в одном турнире и пока очков не имеет.