Экс-игрок киевского «Динамо» пропал без вести

Бывший игрок украинского "Динамо Киев" Ярослав Думанский пропал в Ивано-Франковской области страны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

20 апреля текущего года 61-летний Думанский вышел из своего дома и пропал без вести. С заявлением об исчезновении экс-игрока киевского "Динамо" в полицию обратилась его мать.

"На поиски пропавшего ориентирован личный состав отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "Без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Думанский выступал за "Карпаты", киевское "Динамо", "Металлист", московское "Динамо", "Прикарпатье" и другие команды. В 1990 году завершил профессиональную карьеру футболиста.