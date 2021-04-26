США вывезут часть сотрудников посольства из Афганистана

США вывезут часть сотрудников своего посольства из Афганистана. Об отъезде из посольства в Кабуле чиновников, которые могут выполнять свою работу удаленно, распорядился Госдепартамент, передает ТАСС.

«Госдепартамент распорядился об отъезде из посольства США в Кабуле госслужащих <...>, должностные обязанности которых могут выполняться из других мест», — говорится в сообщении.

Также Госдеп порекомендовал гражданам США воздерживаться от поездок в Афганистан «в связи с коронавирусом и опасностью терроризма», гражданскими беспорядками, а также вооруженным конфликтом и похищениями.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявил, что посольство США в Кабуле продолжит свою деятельность, хотя часть сотрудников Госдепартамента в стране покинут ее вместе с уходом войск. По его словам, военное присутствие США будет минимальным, а ответственность за защиту будут нести «власти Афганистана».