США приготовились вводить санкции против России

В США заявили, что не хотят эскалации напряженности в российско-американских отношениях, однако приготовились вводить санкции против России. Об этом заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, его цитирует ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты заставят Россию платить за «неприемлемые действия».

«Скажу, сделав шаг назад, что с первого разговора [Байдена] с президентом [России Владимиром] Путиным, с самого начала нашего пребывания у власти наш подход был последовательным. Мы не будем уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считаем переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства», — сказал источник.

Американский чиновник уточнил, что в последние недели была видна «серия шагов» со стороны нынешней администрации. Как будут дальше развиваться события, зависит отчасти от прямых переговоров с правительством России, «в том числе от потенциальных очных переговоров между двумя президентами», заключил он.