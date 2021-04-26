Французские генералы пугают наш комментарий
Правоконсервативный журнал Valeurs Actuelles опубликовал открытое письмо бывших французских военных и жандармских чинов, в котором те призывают президента, правительство и парламент принять неотложные меры против исламизации Франции. В противном случае может разразиться гражданская война, долг патриотов этому воспрепятствовать.
«Франция в опасности. Ей угрожает несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны», - говорится в письме, под которым стоят подписи двух десятков отставных генералов, сотен старших офицеров и других военных и жандармов. Исламисты, по их мнению, захватывают целые районы страны, где устанавливают порядки, противоречащие ценностям Франции, ценностям конституции.
Среди прочего содержится и недвусмысленная угроза: «Если ничего не предпринять, и в обществе продолжить царить сумятица, это приведет в итоге к взрыву. Тогда вынуждены будут вмешаться наши активные товарищи ради защиты наших цивилизационных ценностей и соотечественников на территории страны».
Многие тут же вспомнили, что ровно шестьдесят лет назад во Франции был подавлен военный мятеж, поднятый генералами против властей во главе с генералом де Голлем, решивших предоставить независимость Алжиру.
Первая подпись под письмом принадлежит бывшему командующему Иностранного легиона Кристиану Пикемалю, известному своими антииммигрантскими взглядами, а сам текст написан жандармским капитаном в отставке Жаном-Пьером Фабре-Бернадаком, который группирует вокруг своего сайта Place Armes всех отставных и действующих военных, которые «любят Францию и осознают, что страна на краю пропасти». Другие подписанты тоже отличаются правыми националистическими взглядами.
Изначально за этой акцией увидели происки лидера французских националистов Марин Ле Пен, возглавляющей Национальное объединение и являющейся главной конкуренткой Эммануэля Макрона на президентских выборах, которые пройдут в следующем году. Она живо откликнулась на письмо и призвала его подписантов присоединяться к собственной борьбе. Но среди отставных генералов есть и те, кто уже был в ее политической силе, но ушел, разочаровавшись.
Сейчас многие взоры обращены к генералу Пьеру де Вилье. Он возглавлял вооруженные силы Франции, пока не был уволен Макроном после того, как публично выразил недовольство сокращением военного бюджета. В отставке он написал книгу-манифест «Честность требует храбрости», в которой раскритиковал Евросоюз и призвал Францию вернуться на позиции национального патриотизма. То есть по многим моментам взгляды де Вилье совпадают с теми, что изложены в письме других генералов, которое он, впрочем, не подписал.
Пьер де Вилье пока отрицает планы поучаствовать в президентской кампании, но многие будут его подталкивать к этому шагу. Однако беспокоиться по этому поводу должен не Макрон, а как раз Ле Пен, у которой генерал откусит в случае чего большой кусок электората.
Не преувеличивая влиятельности французских отставных военных и того, насколько их взгляды разделяют в армии, следует отметить сам факт выхода представителей силовиков на открытую публичную арену с критикой действующей власти с антиисламских позиций. Во Франции большая, пятимиллионная мусульманская община, часть представителей которой с известными трудностями адаптируется к нормам подчеркнуто светского французского государства. Это нередко становится предметом политических спекуляций, и тот же Макрон, который испортил отношения со многими мусульманскими странами, в том числе с Турцией и Азербайджаном, у себя в стране для критиков справа является чуть ли не предателем национальных интересов, идущим на поводу у чужаков. Просто всегда найдутся те, кто хочет погорячее.