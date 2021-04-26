Правоконсервативный журнал Valeurs Actuelles опубликовал открытое письмо бывших французских военных и жандармских чинов, в котором те призывают президента, правительство и парламент принять неотложные меры против исламизации Франции. В противном случае может разразиться гражданская война, долг патриотов этому воспрепятствовать.

«Франция в опасности. Ей угрожает несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны», - говорится в письме, под которым стоят подписи двух десятков отставных генералов, сотен старших офицеров и других военных и жандармов. Исламисты, по их мнению, захватывают целые районы страны, где устанавливают порядки, противоречащие ценностям Франции, ценностям конституции.

Среди прочего содержится и недвусмысленная угроза: «Если ничего не предпринять, и в обществе продолжить царить сумятица, это приведет в итоге к взрыву. Тогда вынуждены будут вмешаться наши активные товарищи ради защиты наших цивилизационных ценностей и соотечественников на территории страны».

Многие тут же вспомнили, что ровно шестьдесят лет назад во Франции был подавлен военный мятеж, поднятый генералами против властей во главе с генералом де Голлем, решивших предоставить независимость Алжиру.

Первая подпись под письмом принадлежит бывшему командующему Иностранного легиона Кристиану Пикемалю, известному своими антииммигрантскими взглядами, а сам текст написан жандармским капитаном в отставке Жаном-Пьером Фабре-Бернадаком, который группирует вокруг своего сайта Place Armes всех отставных и действующих военных, которые «любят Францию и осознают, что страна на краю пропасти». Другие подписанты тоже отличаются правыми националистическими взглядами.