Напавшим на турецкий ресторан в США армянам грозит длительный срок

Находящимся под арестом гражданам США армянского происхождения – 23-летнему Уильяму Степаняну и 23-летнему Арутюну Гарри Чаликяну – предъявлено обвинение по шести статьям. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно обвинительному акту, Уильям Степанян 4 ноября прошлого года отправил через свой телефон сообщение с призывом «начать охоту на турок» в Лос-Анджелесе и в этот же день встретился с Чаликяном.

Один из напавших на ресторан кричал «Мы здесь, чтобы убить вас, мы убьем вас». Злоумышленники нанесли ресторану ущерб на 20 тыс. долларов США, заведение временно закрылось и лишилось за это время доходов в несколько тысяч долларов.

Обвинение требует для У.Степаняна и А.Чаликяна 15 лет лишения свободы, включая 5 лет за преступление на почве ненависти.

Инцидент произошел 4 ноября прошлого года в городе Беверли Хиллз (штат Калифорния). Группа из 6-8 армян напала ресторан İstanbul Cafe, нанеся травмы владельцам заведения и крупный ущерб имуществу ресторана. Нападавшие выкрикивали оскорбительные заявления в адрес Азербайджана и Турции.