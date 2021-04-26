Time назвал 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time составил список самых влиятельных компаний. Перечень опубликован на сайте издания. Список разделен на пять категорий — «Пионеры», «Лидеры», «Инноваторы», «Титаны» и «Сокрушители устоев».

Так, в категории «Пионеры» первое место заняла американская медиакомпания Hello Sunshine, созданная актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Здесь также оказались производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны и канадская фармацевтическая компания Tilray, которая специализируется на каннабисе.

Категорию «Лидеры» возглавила Национальная баскетбольная ассоциация. Также сюда вошли производители электроники Apple и Sony, производитель спортивной одежды Nike, соцсеть Twitter и транснациональная финансовая корпорация Mastercard.

В разделе «Инноваторы» первое место заняла аналитическая компания Gro Intelligence. Кроме того, в перечень включены биотехнологическая компания Moderna, стриминговый сервис Netflix, программа для организации видеоконференций Zoom, музыкальный сервис Spotify.

Категорию «Титаны» возглавил производитель автомобилей General Motors. Также журнал внес в список крупнейшую соцсеть в мире и одноименную компанию Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональную корпорацию Google, производителя программного обеспечения Microsoft, торговую площадку Amazon.

В разделе «Сокрушители устоев» на первой строчке компания Illumina. Сюда также попали производитель электромобилей Tesla, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse и сервис OnlyFans.