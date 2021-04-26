США решили создать новый истребитель за $18 миллиардов

Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана, сообщило агентство Bloomberg.

В конкурсе примут участие две компании - Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов, передает ТАСС. После «критического обзора проекта» будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году. По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться для испытаний.

Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. В агентстве по противоракетной обороне США заявили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения «не позднее 2028 года».

Как подчеркивает агентство, истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов.