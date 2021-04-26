Названы водные ресурсы в Карабахе

Названо количество водных ресурсов Карабах ского региона. Как сообщил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, на этих территориях насчитывается 14 рек и 9 водохранилищ.

«Реки Араз, Баргюшад, Тертер, Хекери, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Безст, Гаргар, Гуру, Хачын и Кенделен находятся на территории Карабаха. На некоторых из этих рек расположены водохранилища Худаферин, Сарсанг, Гыз Галасы, Хачынчай, Ашагы Кенделенчай, Суговушан, Кенделенчай-1, Кенделенчай-2 и Агдамкенд. Самым крупным из этих водохранилищ является Худаферинское (1 млрд. 612 млн. кубометров). Самой крупная река - Араз. Ее длина составляет 1072 километра», - сказал замминистра.

В.Керимов отметил, что наличие этих водохранилищ и рек имеет очень важное значение с точки зрения обеспечения оросительной, питьевой водой и энергией в Карабахском регионе.