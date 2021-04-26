Индийский вариант COVID обнаружили уже в 17 странах

Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии, обнаружена уже в как минимум 17 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре.

По данным ВОЗ, промежуточные результаты исследований показывают, что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие в Индии.

Как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению вируса в Индии способствуют и другие факторы, такие как массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил.