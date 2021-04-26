Хотя есть надежда, что ситуация с пандемией в 2021 году улучшится, но определенные ограничения и запреты все же неизбежны.

Приближаются жаркие летние дни. В этот период всем хочется выехать на отдых и расслабиться. Однако режим карантина, который уже длится более года, полностью изменил наше представление об отдыхе, а также повлиял на повседневную жизнь. Закрытие границ, мест отдыха и развлечений в период карантина в прошлом году лишил многих людей возможности отдохнуть.

Можно отправиться небольшими группами в ближайшие зоны отдыха, разбить небольшие палаточные городки, путешествовать по излюбленным маршрутам на туристическом трейлере (караване). Но для многих неотъемлемая часть летнего отдыха - жаркое солнце, прекрасный песчаный пляж и, конечно же, море. Чтобы насладиться всем этим, люди в основном отправлялись в тропические страны или в туристические районы Турции - Бодрум или Анталья.

Ну а сейчас, чтобы отдохнуть у моря, нет необходимости далеко уезжать. Жилой комплекс Khazri Residence, построенный недалеко от пляжей Новханы, является идеальным местом для летнего отдыха. Условия комплекса, расположенного на берегу моря, позволят вам отдыхать даже при жестком карантине.

Насладиться возможностями пятизвездочного отдыха можно в шаговой доступности.

Преимущества Khazri Residence - прекрасный песчаный пляж, спортивные и игровые площадки, двор с массой зеленых насаждений, отсутствие автомобилей на жилой территории. Также в комплексе будут действовать такие сервисы, как кафе, ресторан, маркет, детский сад, учебный центр, кондитерская.

В Khazri Residence - идеальное месте для летнего отдыха и жилья, апартаменты можно приобрести как в рассрочку, так и посредством ипотечного кредитования.

Выгодные условия ипотеки от Kapital Bank — это годовая процентная ставка от 10% с максимальным сроком кредита на 20 лет, что позволяет вам стать обладателем этой недвижимости. Комплекс также является хорошей возможностью для инвестиций. Сдавая апартаменты у моря, можно получать хорошие дивиденды.

Если вы тоже хотите провести отпуск у моря даже в условиях карантина и стать владельцем квартиры в «Khazri Residence», позвоните по телефону * 5775 или 050 505 57 75.

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