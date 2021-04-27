Араик Арутюнян: В первые дни войны я понял, что мы проиграем

Лидер армянских сепаратистов Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что итоги войны для него были ясны еще в начале октября 2020 года, однако политические силы в Армении не смогли достичь консенсуса по скорейшему прекращению боевых действий, передает «Спутник Армения».

Согласно информации, Араик Арутюнян заявил, что еще в начале октября 2020 года ему было ясно, что война закончится поражением армянской стороны, однако в те дни многие политические силы в Армении считали прекращение войны предательством.

В целом, говоря об основных причинах поражения, Арутюнян отметил, что после майского перемирия 1994 года военно-политическое руководство Армении так и не извлекло нужных уроков из мирового опыта. По его словам, имея преимущество на переговорах, власти Армении тогда не смогли добиться благоприятных решений.

Глава армянских сепаратистов также отметил необходимость дальнейшего усиления сотрудничества с Россией, обращая внимание на то обстоятельство, что «Турция не собирается уходить из этого региона».