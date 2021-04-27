Полиция задержала в общественных местах пять ковид-больных

27 апреля сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах пять инфицированных коронавирусом, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу и с соблюдением необходимых медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении одного человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана. Следственные мероприятия продолжаются.