Зарифа для объяснения «слитой» записи вызвали в иранский парламент

Комитет национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения утечки записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом, передает агентство Tasnim.

"В письме Мохаммад Джавад Зариф приглашается к участию в первом предстоящем заседании комитета национальной безопасности и внешней политики", - цитирует РИА Новости представителя комитета Абольфазла Амуи.

Предметами обсуждения станут объяснение попавшего к журналистам аудиофайла и ряд вопросов к действиям иранского МИД. Ожидается, что встреча пройдет в ближайшие две недели.

В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз. Зариф позднее выразил сожаление в связи с утечкой записи и заявил, что ее превращают во внутренний конфликт.