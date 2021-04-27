Лавров: Россия не будет присоединяться к G7

Россия не намерена присоединяться к формату G7, "восьмёрки" с участием Москвы не будет, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы многократно говорили, что мы туда больше не пойдем никогда. Этой "восьмёрки" уже не будет, это вчерашний день", - сказал российский министр, отметив, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь "для пропагандирования своего решающего слова".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.