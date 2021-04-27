«Остерегайтесь WhatsApp Pink!»: новая версия крадёт личные данные

В Сети доступны различные модифицированные версии WhatsApp, но не все они являются безопасными, а некоторые версии могут содержать вредоносное ПО. Недавно появилась новая версия WhatsApp под названием WhatsApp Pink. В описании говорится, что вы получаете улучшенную версию WhatsApp с дополнительными функциями. Но правда в том, что это приложение является вредоносным, сообщают российские СМИ.

Сообщения пересылаются со ссылкой для загрузки приложения WhatsApp Pink, которое запрашивает вашу регистрационную информацию, и после регистрации ваши личные данные легко украсть. Информацию обнаружил специалист по кибербезопасности Раджшекхар Раджахария.

Специалисты рекомендуют никогда не загружать приложения по перенаправленным ссылкам. Для этого необходимо использовать Google Play Store.