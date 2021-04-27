Саудовский кронпринц надеется на улучшение отношений с Ираном

Эр-Рияд рассчитывает на добрые отношения с Ираном, заявил саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью саудовскому телевидению, отметив при этом, что сближению препятствуют некоторые разногласия, передает Интерфакс.

"Иран - соседнее государство, мы рассчитываем на то, чтобы иметь хорошие отношения с Ираном. Мы работаем с партнерами в регионе, чтобы преодолеть разногласия, существующие у нас с Ираном, и особенно это касается поддержки боевиков со стороны Ирана и иранской ядерной программы", - сказал Мухаммед бин Салман.

Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном в начале 2016 года. Тогда у саудовского посольства в Тегеране произошли беспорядки после того, как в Саудовской Аравии был казнен влиятельный шиитский богослов шейх Нимр ан-Нимр.