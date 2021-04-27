Лавров оценил вероятность войны в Донбассе

Войны с Украиной в Донбассе, где до полумиллиона жителей имеют российские паспорта, можно и нужно избежать. Так оценил вероятность вооруженного столкновения министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал российский министр.

При этом Лавров добавил, что не может говорить за украинскую сторону и президента республики Владимира Зеленского.