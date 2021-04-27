Аналитик Фонда Джеймстауна Вл.Сокор в интервью haqqin.az: «Вашингтону не обойтись без Анкары»

Комментируя haqqin.az заявление американского президента, Сокор отметил, что в американской избирательной системе граждане США армянского происхождения играют важную роль в трех штатах - Калифорнии, Нью-Джерси и Массачусетс. Байден в этих штатах очень рассчитывал на голоса армян, и он их получил.

«Думаю, однако, - сказал политолог, - что ему не следовало давать обещания, так как армяне США всегда голосуют за кандидата от Демократической партии. Как минимум 90% армянских избирателей голосуют за демократов. То есть голоса там он собрал бы в любом случае».

Между тем сам Сокор убежден, что вопрос «геноцида армян» - историческая фальшивка. Хотя бы потому, что сначала они говорили о миллионе, а потом уже о полутора миллионах жертв «геноцида». И все это - высосанные из пальца цифры. Ни один серьезный историк «геноцид армян» не признает.

«Правда, в последнее десятилетие появилось новое поколение историков, которые фактически являются политизированными активистами тех или иных этнических групп. На Западе пошла такая интеллектуальная мода: представители различных этнических меньшинств соревнуются между собой, чей народ больше пострадал в истории, чтобы получить статус обиженных или подвергшихся преследованиям. Тогда как понятие «геноцид» правомерно употреблять только в отношении еврейского народа в ХХ веке. Что касается других народов, то это просто неуместно», - полагает Сокор.

Вместе с тем он указывает, что в турецко-американских отношениях есть ряд других проблем. Команда Байдена, придя к власти, позиционировала себя как представителей глобальной кампании против так называемого авторитаризма. И люди Байдена видят в Турции именно «авторитарное государство». Это было заметно еще во время предвыборной кампании, которая совпала со второй Карабахской войной. И тогда президент Байден занял проармянскую позицию, что было связано с голосами армянских избирателей и обещаниями противостоять авторитарным государствам.