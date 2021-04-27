Аналитик Фонда Джеймстауна Вл.Сокор в интервью haqqin.az: «Вашингтону не обойтись без Анкары»
Признание Байденом так называемого «геноцида армян» является показательным примером противоречивости внешней политики США, считает американский аналитик Фонда Джеймстауна Владимир Сокор.
Комментируя haqqin.az заявление американского президента, Сокор отметил, что в американской избирательной системе граждане США армянского происхождения играют важную роль в трех штатах - Калифорнии, Нью-Джерси и Массачусетс. Байден в этих штатах очень рассчитывал на голоса армян, и он их получил.
«Думаю, однако, - сказал политолог, - что ему не следовало давать обещания, так как армяне США всегда голосуют за кандидата от Демократической партии. Как минимум 90% армянских избирателей голосуют за демократов. То есть голоса там он собрал бы в любом случае».
Между тем сам Сокор убежден, что вопрос «геноцида армян» - историческая фальшивка. Хотя бы потому, что сначала они говорили о миллионе, а потом уже о полутора миллионах жертв «геноцида». И все это - высосанные из пальца цифры. Ни один серьезный историк «геноцид армян» не признает.
«Правда, в последнее десятилетие появилось новое поколение историков, которые фактически являются политизированными активистами тех или иных этнических групп. На Западе пошла такая интеллектуальная мода: представители различных этнических меньшинств соревнуются между собой, чей народ больше пострадал в истории, чтобы получить статус обиженных или подвергшихся преследованиям. Тогда как понятие «геноцид» правомерно употреблять только в отношении еврейского народа в ХХ веке. Что касается других народов, то это просто неуместно», - полагает Сокор.
Вместе с тем он указывает, что в турецко-американских отношениях есть ряд других проблем. Команда Байдена, придя к власти, позиционировала себя как представителей глобальной кампании против так называемого авторитаризма. И люди Байдена видят в Турции именно «авторитарное государство». Это было заметно еще во время предвыборной кампании, которая совпала со второй Карабахской войной. И тогда президент Байден занял проармянскую позицию, что было связано с голосами армянских избирателей и обещаниями противостоять авторитарным государствам.
«Все это создает абсолютно иррациональные проблемы для американской внешней политики США. До последнего телефонного разговора Байдена с Путиным внешняя политика Вашингтона была ориентирована на сдерживание России. Но здесь уместен вопрос: кто сдерживает Москву в Сирии, Ливии, на Южном Кавказе и в черноморском регионе? Ответ однозначен – Турция. И в этом кроется противоречие внешней политики США. По меньшей мере в риторике. Новая администрация заявила, что отныне будет сдерживать Россию, но на практике этого не происходит. В то же время Вашингтон обещает противостоять так называемым «авторитарным государствам», частности Турции, которая на практике сдерживает Россию», - подчеркивает Сокор.
Турция, отмечает он, одна из немногих стран-членов НАТО, которая выступает за членство в альянсе Украины и Грузии. Очевидно, что без Турции невозможно сдерживать Россию. Так что проблема «геноцида армян» - не единственная между Вашингтоном и Анкарой. Есть и другие вопросы, которые изначально были вполне разрешимыми, но остались несогласованными.
«И самая вопиющая проблема, - считает политолог, - военный союз между США и курдскими военизированными формированиями в Сирии. Этого не должно было произойти, однако такова реальность. Считаю это самой опасной проблемой в американо-турецких отношениях, и ее решение должно стать приоритетом дипломатии Вашингтона и Анкары. Причем инициатива по ее разрешению должна исходить от США, которые и создали эту проблему. Также необходимо найти компромисс по вопросу покупки Турцией систем С-400. Немалая головная боль и нахождение Фетхуллаха Гюлена в США. Этого деятеля в Турции обвиняют в попытке военного переворота в июле 2016 года. Кто-нибудь в США должен выяснить, что он ищет в их стране. Ну а теперь, к сожалению, появилась новая проблема - признание Байденом «геноцида армян». И она принесет новые страсти, вместо того чтобы разрешить прежние разногласия. А они должны быть разрешены, потому что Вашингтону не обойтись без Анкары», - резюмирует Сокор.