Операция полиции в Хызы: изъято оружие и наркотики фото, видео
Жителя Хызы задержали с оружием и наркотиками. Как сообщили haqqın.az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Хызинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель поселка Гилязи Мехраб Алъяров. Во время личного досмотра у него и в его доме было обнаружено 107 г героина и автомат Калашникова, а также 19 патронов и два магазина к нему.
Проводится расследование.