Азад Рагимов в тяжелом состоянии

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Минспорта Самая Мамедова, комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о кончине министра.

«Азад Рагимов сейчас находится в тяжелом состоянии. Информация о его кончине не соответствует действительности. Я контактирую с родными Азада Рагимова, которые также сообщили о его тяжелом состоянии», - сказала Мамедова.

В январе этого года сообщалось о том, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов проходит лечение в США.