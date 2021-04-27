Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

Завтра, 29 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем усилится до 15-18 метров в секунду, с порывами до 20 метров, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-13, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана в четверг осадков в основном не ожидается. Однако на некоторых горных территориях пройдут грозы, временами дожди, возможен град. Ночью и утром туман, скорость западного ветра местами будет достигать 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха составит ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

С вечера 29 апреля до полудня 3 мая на территории Азербайджана прогнозируется нестабильная погода, местами грозы, дожди, временами интенсивного характера, в северных и западных районах выпадет град. Западный ветер местами усилится. Ожидается увеличение водности в реках.