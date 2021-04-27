В Баку мужчина шантажировал женщину смонтированными интимными фото

Жительница поселка Бина Хазарского района Баку обратилась в полицию с жалобой на то, что в соцсетях некий Фаик угрожает распространить её фотографии. В обмен на то, чтобы не распространять фотографии с комментариями, он потребовал у женщины прийти на личную встречу с ним.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Баку Ч.Асланов.

Возбуждено уголовное дело по статье 242 («Распространение порнографических материалов») УК Азербайджана, ведется следствие.