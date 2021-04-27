Ученые установили, какие люди любят кофе

Австралийские ученые установили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого хорошая наследственность в этой области, обычно пьют кофе с удовольствием. Таким образом организм сам решает, сколько кофеина ему необходимо. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Кофе обладает тонизирующим действием, к тому же многим нравится его вкус. Но есть люди, которые не любят кофе. Исследователи из Университета Южной Австралии решили выяснить, связано ли это просто с вкусовыми пристрастиями или у этих людей кофе вызывает неприятные ощущения, такие как тахикардия или учащенное сердцебиение.

Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные по 390 435 участникам в возрасте от 39 до 73 лет из британского биобанка и обнаружили, что, действительно, люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией пьют меньше кофе, употребляют кофе без кофеина или вообще избегают этого напитка по сравнению с людьми без сердечно-сосудистых симптомов.

То есть генетика не только отвечает за тягу к кофе, но и регулирует количество его потребления, защищая организм от чрезмерной дозы кофеина.

«Если ваше тело советует вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы думаете», — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппёнен (Elina Hyppönen).