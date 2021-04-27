В Риге из-за пожара в хостеле погибли восемь человек

В хостеле в центре Риги произошел пожар, жертвами стали восемь человек. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пожарных.

Сообщение о возгорании в шестиэтажном здании на улице Меркеля поступило рано утром. Горели последний этаж и крыша. По данным агентства, пожар произошел в хостеле Japanese Style Centrum.

Восемь человек спасти не удалось. Девятерых пожарные передали медикам, еще 20 человек были эвакуированы.



Как сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter, большинство погибших — иностранцы. По его данным, полиция обнаружила, что в хостеле не соблюдались ограничения по коронавирусу, а также распространялись наркотики. Загоревшееся здание принадлежит государству.