Назарбаев передает часть своих полномочий Токаеву
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил передать право возглавить Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
"Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. При этом ряд полномочий закреплен за президентом страны. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать право возглавить АНК президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Назарбаев в ходе 29-й сессии ассамблеи., передает ТАСС.