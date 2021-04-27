Где все это происходит, в Америке или в Сьерра-Леоне? напиться бы и не увидеть нынешней Америки

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Прошедшая в Лос-Анджелесе 93-я церемония вручения наград «Оскар», казалось бы, удовлетворяла всем нынешним требованиям, предъявляемым голливудскими академиками к картинам. Режиссером фильма-победителя «Земля кочевников» была китаянка Хлоя Чжао, формально - цветная.

«Оскара» за лучшую женскую роль получила сыгравшая в этом фильме представительница слабого пола Фрэнсис Макдорманд. В категории «актеры второго плана» о расовом разнообразии также не забыли - кореянка получила статуэтку за роль в фильме «Минари», афроамериканец за роль лидера «черных пантер» в картине «Иуда и черный мессия».

Лучший фильм года удовлетворил требования в свете современных представлений о расовом равноправии

Но так называемые «прогрессисты»-неутомимые левые активисты и борцы за расовую и гендерную революцию все равно остались недовольны. В «Земле кочевников» вообще не оказалось темнокожих актеров, их не было даже в эпизодах. Среди американцев, потерявших родных и работу и кочующих по просторам большой страны не оказалось ни представителей ЛГБТ, ни трансгендеров. В женской номинации ожидалось, что награду получит афроамериканка, а в мужской – чернокожий, но получили белые актера.

Вообщем, «Оскар 2021» не вполне соответствовал нынешнему американскому тренду, хотя его устроители и старались. Но при этом это был самый политический «Оскар» за всю историю Голливуда. А наиболее вибрирующей была тема защиты жизней чернокожих, которые, как известно,  важны и борьбы против полицейского произвола.

Режиссер имевшей три номинации картины «Одна ночь в Майами», темнокожая Реджина Кинг сказала при получении наград, чтобы если бы полицейский Дерек Шовин не был бы признан виновным в удушении год назад чернокожего Джорджа Флойда (haqqin.az неоднократно писал об этой грустной истории), то «это была бы совершенно иная праздничная церемония в Лос-Анджелесе» и она «может быть, вообще бы сюда не приехала». Режиссер фильма «Два далеких незнакомца» Трэвон Фри сказал, получая статуэтку за лучший короткометражный фильм, что в Америке полиция в среднем убивает три человека в день, и почти все они – черные. «Пожалуйста, проявляйте сострадание и не оставайтесь безучастными к нашей боли», - призвал он собравшихся.

Реджин Кинг напомнила об "убийстве" наркомана-чернокожего Джорджа Флойда

Коль скоро нынешняя церемония признана самой политизированной из всех, давайте же посмотрим, о чем шла речь и что скрывается за кадром. Фильмов о политике на «Оскаре» всегда было достаточно. Вспомним картину «Охотник на оленей» про трех американцах русского происхождения, призванных на войну во Вьетнаме или «Нюрнбергский процесс» о наказании нацистских преступников. В этом году главными закадровыми персонажами стали уже упомянутые нами коп Шовин и убиенный им Флойд.

Суд над полицейским продолжался несколько недель и на днях закончился вердиктом присяжных. «Виновен», - заявили 12 членов жюри. Другого и ожидать не приходилось. Шовин был приговорен с самого начала. Гарант конституции президент Джо Байден публично заявил, что он ждет «правильного приговора». Что в его понимании было «правильным» ни у кого не вызывает сомнения после того, как в прошлом году лидер нации сказал, что смерть темнокожего Флойда по своим последствиям было «более значимым событием, чем гибель Мартина Лютера Кинга».

Всеобщий страх, царящий в США не позволил полицейским выступить в защиту Дерека Шовина

Сам процесс характеризовался несколькими парадоксальными вещами. Против Шовина единодушно выступили все другие полицейские - беспрецедентная вещь в США, где копы привыкли защищать друг друга. Также единым строем держались и присяжные

Что за этим стояло? Одно - страх. Во время процесса к дому одного из свидетелей защиты Шовина была подброшена отрезанная свиная голова, а стены его жилища были измазаны кровью животного. «Где все это происходит, в Америке или в Сьерра-Леоне?» - спрашивает один из известных блогеров.

С некоторых пор - в Америке! Во время слушаний здание суда было огорожено несколькими рядами колючей проволоки. Активисты движения «Жизни черных важны» пообещали в случае оправдания полицейского начать жечь города Америки, громить полицейские участки и суды. Удовлетворение им принесет лишь максимальный срок для Шовина - 40 лет. Как какому-либо серийному убийце.

Как говорят независимые эксперты, суд над Шовиным был одним из наиболее громких процессов в Америке за последние десятилетия. И присяжные должны были быть отрезаны от внешнего мира, чтобы на них не могло оказываться давления. Но они каждый день выходили из здания суда, прекрасно зная общественные настроения. А что бы произошло с ними, если бы полицейский был оправдан? Почти наверняка — изменение внешности, переезд на новое место жительство с другими именами для них и всех их членов семьи, программа защиты свидетелей. То есть полностью исковерканные судьбы.

И кто стал бы тогда проявлять сострадание к их боли?

Шоу на церемонии «Оскара», конечно, будет продолжено, но уже под звуки погребальной музыки по американскому правосудию.

Каков же выход и есть ли он? «Оскар» показал, что есть! Статуэтку за лучший иностранный фильм в Лос-Анджелесе получила картина датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Выпить рюмашку, чтобы не увидеть сегодняшнюю Америку

Ее герой Мартин мучается в семье, ему скучна работа школьного учителя. И вот однажды он вместе с тремя своими друзьями собирается в баре и там один из них, Николай рассказывает, что по заключению ученого и психотерапевта Финна Скэрдеруда ежедневное у потребление спиртного до уровня 0,5 промилле алкоголя в крови резко улучшает настроение, повышает эффективность работы и вообще дает ощущение счастья.

Друзья берут на вооружение этот рецепт и – вау! — они действительно становятся успешными и счастливыми. Мартин демонстрирует в школе образцы остроумия и красноречия, к нему возвращается жена. Но, как учит опыт человечества, тут главное не перебрать: герои повышают градус и это кое для кого печально заканчивается.

Так вот, думаю, раз голливудским академикам понравился это фильм, значит они что-то полезное увидели в нем для себя и других граждан. Может быть, действительно, чтобы ощутить себя счастливым нужно махнуть один раз, потому еще по одной, еще... А если и напьешься, то попросту не увидишь нынешней Америки, и это тоже неплохо, ибо она являет собой печальное зрелище.