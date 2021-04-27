Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:51

Прошедшая в Лос-Анджелесе 93-я церемония вручения наград «Оскар», казалось бы, удовлетворяла всем нынешним требованиям, предъявляемым голливудскими академиками к картинам. Режиссером фильма-победителя «Земля кочевников» была китаянка Хлоя Чжао, формально - цветная. «Оскара» за лучшую женскую роль получила сыгравшая в этом фильме представительница слабого пола Фрэнсис Макдорманд. В категории «актеры второго плана» о расовом разнообразии также не забыли - кореянка получила статуэтку за роль в фильме «Минари», афроамериканец за роль лидера «черных пантер» в картине «Иуда и черный мессия».

Но так называемые «прогрессисты»-неутомимые левые активисты и борцы за расовую и гендерную революцию все равно остались недовольны. В «Земле кочевников» вообще не оказалось темнокожих актеров, их не было даже в эпизодах. Среди американцев, потерявших родных и работу и кочующих по просторам большой страны не оказалось ни представителей ЛГБТ, ни трансгендеров. В женской номинации ожидалось, что награду получит афроамериканка, а в мужской – чернокожий, но получили белые актера. Вообщем, «Оскар 2021» не вполне соответствовал нынешнему американскому тренду, хотя его устроители и старались. Но при этом это был самый политический «Оскар» за всю историю Голливуда. А наиболее вибрирующей была тема защиты жизней чернокожих, которые, как известно, важны и борьбы против полицейского произвола. Режиссер имевшей три номинации картины «Одна ночь в Майами», темнокожая Реджина Кинг сказала при получении наград, чтобы если бы полицейский Дерек Шовин не был бы признан виновным в удушении год назад чернокожего Джорджа Флойда (haqqin.az неоднократно писал об этой грустной истории), то «это была бы совершенно иная праздничная церемония в Лос-Анджелесе» и она «может быть, вообще бы сюда не приехала». Режиссер фильма «Два далеких незнакомца» Трэвон Фри сказал, получая статуэтку за лучший короткометражный фильм, что в Америке полиция в среднем убивает три человека в день, и почти все они – черные. «Пожалуйста, проявляйте сострадание и не оставайтесь безучастными к нашей боли», - призвал он собравшихся.

Коль скоро нынешняя церемония признана самой политизированной из всех, давайте же посмотрим, о чем шла речь и что скрывается за кадром. Фильмов о политике на «Оскаре» всегда было достаточно. Вспомним картину «Охотник на оленей» про трех американцах русского происхождения, призванных на войну во Вьетнаме или «Нюрнбергский процесс» о наказании нацистских преступников. В этом году главными закадровыми персонажами стали уже упомянутые нами коп Шовин и убиенный им Флойд. Суд над полицейским продолжался несколько недель и на днях закончился вердиктом присяжных. «Виновен», - заявили 12 членов жюри. Другого и ожидать не приходилось. Шовин был приговорен с самого начала. Гарант конституции президент Джо Байден публично заявил, что он ждет «правильного приговора». Что в его понимании было «правильным» ни у кого не вызывает сомнения после того, как в прошлом году лидер нации сказал, что смерть темнокожего Флойда по своим последствиям было «более значимым событием, чем гибель Мартина Лютера Кинга».

Сам процесс характеризовался несколькими парадоксальными вещами. Против Шовина единодушно выступили все другие полицейские - беспрецедентная вещь в США, где копы привыкли защищать друг друга. Также единым строем держались и присяжные Что за этим стояло? Одно - страх. Во время процесса к дому одного из свидетелей защиты Шовина была подброшена отрезанная свиная голова, а стены его жилища были измазаны кровью животного. «Где все это происходит, в Америке или в Сьерра-Леоне?» - спрашивает один из известных блогеров. С некоторых пор - в Америке! Во время слушаний здание суда было огорожено несколькими рядами колючей проволоки. Активисты движения «Жизни черных важны» пообещали в случае оправдания полицейского начать жечь города Америки, громить полицейские участки и суды. Удовлетворение им принесет лишь максимальный срок для Шовина - 40 лет. Как какому-либо серийному убийце. Как говорят независимые эксперты, суд над Шовиным был одним из наиболее громких процессов в Америке за последние десятилетия. И присяжные должны были быть отрезаны от внешнего мира, чтобы на них не могло оказываться давления. Но они каждый день выходили из здания суда, прекрасно зная общественные настроения. А что бы произошло с ними, если бы полицейский был оправдан? Почти наверняка — изменение внешности, переезд на новое место жительство с другими именами для них и всех их членов семьи, программа защиты свидетелей. То есть полностью исковерканные судьбы. И кто стал бы тогда проявлять сострадание к их боли? Шоу на церемонии «Оскара», конечно, будет продолжено, но уже под звуки погребальной музыки по американскому правосудию. Каков же выход и есть ли он? «Оскар» показал, что есть! Статуэтку за лучший иностранный фильм в Лос-Анджелесе получила картина датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».