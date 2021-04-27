«Дело врачей» продолжается: сняты с должности главврачи двух бакинских больниц
Главный врач Республиканской клинической больницы имени академика Миргасымова Тельман Ибадов освобожден от занимаемой должности, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно информации, приказом главы TƏBİB Рамина Байрамлы на эту должность назначен директор Центральной больницы Евлахского района Азер Исмаилов.
Освобожден от должности также директор Клинического медицинского центра №1 («Семашко») Ильхам Гафаров. На эту должность приказом Рамина Байрамлы назначен Кенуль Алекперов.