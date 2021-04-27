Роберт Кочарян: Ни один трезвомыслящий человек не будет инвестировать в Армению

«Ни один инвестор, трезвомыслящий человек не инвестирует и не будет инвестировать в Армению», - заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян, сообщает Aysor.

«Разрушили банковскую систему, начали преследовать, угрожать бизнесменам. Только одного предложения достаточно, чтобы поставить крест на инвестициях. Когда премьер-министр говорит, что к каждому бизнесмену будет прикреплен сотрудник СНБ, это значит – понимание психологии инвестора на нулевом уровне. Такую глупость даже сложно придумать», - сказал Роберт Кочарян.