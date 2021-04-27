В России опровергли начало третьей волны COVID-19

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики кабмина и информированные источники сообщило о начале в России третьей волны эпидемии коронавируса.

Информацию о начале третьей волны пандемии коронавируса в России опровергли. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что она не соответствует действительности. Его слова приводит РИА Новости.

В публикации говорится, что население России, успокоенное оптимистичными заявлениями властей страны о взятии эпидемии под контроль, не спешит вакцинироваться и уже не опасается вируса.

Комментируя публикацию Bloomberg, Дмитрий Песков заявил, что никакой «второй бухгалтерии» в статистике по эпидемии в России нет и быть не может.

Ситуация с распространением COVID-19 в России в настоящее время стабильна, утверждать о начале третьей волны эпидемии в стране «абсолютно неверно». Об этом заявили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС в четверг, 28 апреля.

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф», — подчеркнули в штабе.

Информацию западных СМИ о якобы начавшийся в России третьей волне эпидемии опроверг и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, сейчас в России наблюдается лишь плавный подъем заболеваемости.

«Чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, причиной роста числа новых случаев коронавируса становится пренебрежение средствами индивидуальной защиты и невысокие темпы вакцинации.