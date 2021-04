Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Boeing о расширении флота

Авиакомпания Silk Way West Airlines подписала договор купли-продажи с компанией Boeing с целью расширения флота. Соглашение было подписано 28 апреля 2021 года на церемонии в Баку, где присутствовали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рашад Набиев, президент Silk Way Group Заур Ахундов, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской Республике Эрл Д. Литценбергер и президент Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил. Инвестиция знаменует собой еще один шаг в расширении международной сети Silk Way West Airlines для удовлетворения растущего спроса на грузовые перевозки.