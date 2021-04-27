В Баку за пять лет завезли почти тысячу новых автобусов

С 2015 года и до сегодняшнего дня Бакинское транспортное агентство обновило 968 автобусов из своего парка. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли.

По его словам, 724 автобуса из этого числа были поставлены в Азербайджан на основании государственных тендеров. Частные перевозчики доставили в страну 244 автобуса.

"В прошлом году в Азербайджане было обновлено 119 автобусов. Новые автобусы ежедневно перевозят 630 тысяч пассажиров", - отметил Керимли.

Председатель правления БТА добавил, что в 2021-2022 годах в Азербайджан будут доставлены 320 новых автобусов для эксплуатации на пригородных маршрутах.